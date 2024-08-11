Революция в мире компьютеров: новый Mac mini размером с Apple TV

Аpple готовит к выпуску новый Mac mini с улучшенной производительностью

1:25 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Ожидается, что новый Mac mini будет иметь размеры, сопоставимые с коробкой Apple TV, что сделает его самым компактным настольным компьютером Apple.

Фото: flickr.com by Brandon Daniel, CC BY-SA 2.0

Планируется, что эта модель поступит в продажу в более поздний период 2024 года и станет первым крупным обновлением системы с 2010 года.

По предварительным данным, ширина нового Mac mini составит 3.7 дюйма, что вдвое меньше по сравнению с текущей моделью на базе M2. При этом его высота может превысить размеры предыдущей модели. Материал корпуса — алюминий.

Ожидается, что Mac mini на базе чипа M4 будет иметь характеристики, сравнимые с iPad Pro, последней моделью которого также управляет чип M4. Это может снизить стоимость производства, хотя пока не ясно, повлияет ли это на розничную цену, которая на текущий момент начинается от 599 долларов за модель с M2.

Apple проводит тестирование двух версий Mac mini: стандартной с характеристиками, сопоставимыми с iPad Pro, и более мощной версии с чипом M4 Pro. Компания также рассматривает варианты сборок с тремя или более портами USB-C, разъемом для питания и HDMI-портом.