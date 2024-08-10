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Удивительное возвращение: DOOM возвращается с рекордным количеством миссий

DOOM и DOOM II: старые игры в новом формате с дополнительными миссиями
1:09
Видеоигры

DOOM и DOOM II, две знаковые игры в жанре шутеров от первого лица, разработанные id Software, получат улучшенные версии в специальном комплекте, который также включит новые достижения.

DOOM и DOOM II: старые игры в новом формате с дополнительными миссиями
Фото: commons.wikimedia.org by Freedoom, CC0

Оригинальная игра DOOM, выпущенная в 1993 году, заложила основы для жанра FPS и стала культовой классикой. Её продолжение, DOOM II, которое появилось на свет в 1994 году, продолжило традиции первой части и также удостоилось высоких оценок критиков. Теперь обе эти игры предстают в обновлённом виде в одном пакете.

В комплект включены следующие элементы:

  • DOOM
  • DOOM II
  • TNT: Evilution
  • The Plutonia Experiment
  • Master Levels for DOOM II
  • No Rest for the Living
  • Sigil
  • Legacy of Rust (новый эпизод, разработанный при участии id Software, Nightdive Studios и MachineGames)
  • Новый комплект из 25 карт для режима Deathmatch

Всего в сборнике DOOM + DOOM II представлено 187 миссий и 43 карты для режима deathmatch.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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