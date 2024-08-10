Удивительное возвращение: DOOM возвращается с рекордным количеством миссий

DOOM и DOOM II: старые игры в новом формате с дополнительными миссиями

1:09 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

DOOM и DOOM II, две знаковые игры в жанре шутеров от первого лица, разработанные id Software, получат улучшенные версии в специальном комплекте, который также включит новые достижения.

Фото: commons.wikimedia.org by Freedoom, CC0

Оригинальная игра DOOM, выпущенная в 1993 году, заложила основы для жанра FPS и стала культовой классикой. Её продолжение, DOOM II, которое появилось на свет в 1994 году, продолжило традиции первой части и также удостоилось высоких оценок критиков. Теперь обе эти игры предстают в обновлённом виде в одном пакете.

В комплект включены следующие элементы:

DOOM

DOOM II

TNT: Evilution

The Plutonia Experiment

Master Levels for DOOM II

No Rest for the Living

Sigil

Legacy of Rust (новый эпизод, разработанный при участии id Software, Nightdive Studios и MachineGames)

Новый комплект из 25 карт для режима Deathmatch

Всего в сборнике DOOM + DOOM II представлено 187 миссий и 43 карты для режима deathmatch.