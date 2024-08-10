Удивительное возвращение: DOOM возвращается с рекордным количеством миссий

DOOM и DOOM II, две знаковые игры в жанре шутеров от первого лица, разработанные id Software, получат улучшенные версии в специальном комплекте, который также включит новые достижения.
Оригинальная игра DOOM, выпущенная в 1993 году, заложила основы для жанра FPS и стала культовой классикой. Её продолжение, DOOM II, которое появилось на свет в 1994 году, продолжило традиции первой части и также удостоилось высоких оценок критиков. Теперь обе эти игры предстают в обновлённом виде в одном пакете.
В комплект включены следующие элементы:
Всего в сборнике DOOM + DOOM II представлено 187 миссий и 43 карты для режима deathmatch.
Малосольные огурцы — это хрустящая и вкусная закуска, которая всегда актуальна на праздничном столе.