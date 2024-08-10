Премьера испорчена: украденные серии "Аркейна" взорвали интернет

Пять эпизодов "Аркейна" украдены и опубликованы онлайн: реакция Netflix

0:54 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

За три месяца до запланированной премьеры второго сезона "Аркейн" от Netflix, пять эпизодов шоу были украдены и утекли в интернет.

Фото: flickr.com by freestocks.org, PDM

Хакеры получили доступ к этим записям и разместили их на различных платформах, включая Reddit. Украденные серии, представляющие собой недоделанные черновики с низким разрешением и водяными знаками, были взяты из студии, где проходил дубляж. Поклонникам рекомендуется быть внимательными, чтобы не столкнуться со спойлерами.

Официальный релиз второго сезона "Аркейна" ожидается на Netflix 2 ноября. Ранее стриминговая платформа выпустила два тизера, в которых появляются Вай, страж Пилтовера, и Хеймердингер.

Актриса, озвучивающая Джинкс, поделилась, что работа над продолжением шоу была для неё эмоционально напряженной.