Студия Good Fun Corporation анонсировала новый экстракшн-шутер под названием Hunger, который сочетает в себе элементы хоррора, RPG и слэшера.
Действие игры разворачивается в альтернативной версии Европы, где чума уничтожила почти всё население Земли. Оставшиеся в живых скрываются в городе Шато и совершают опасные вылазки для добычи провианта. Игрокам предстоит сражаться с обезумевшей нежитью, используя разнообразное оружие, включая огнестрельное и ближнего боя. В игре также будут доступны сотни талантов для создания уникальных персонажей с различными навыками.
Дата выхода игры в раннем доступе на PC пока не объявлена, и локализация на русский язык не планируется.
В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.