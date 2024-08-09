Чума уничтожила мир: новый шутер Hunger бросит вызов вашим нервам

Студия Good Fun Corporation анонсировала экстракшн-шутер Hunger

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Студия Good Fun Corporation анонсировала новый экстракшн-шутер под названием Hunger, который сочетает в себе элементы хоррора, RPG и слэшера.

Фото: flickr.com by Dota 2 The International, CC BY 2.0

Действие игры разворачивается в альтернативной версии Европы, где чума уничтожила почти всё население Земли. Оставшиеся в живых скрываются в городе Шато и совершают опасные вылазки для добычи провианта. Игрокам предстоит сражаться с обезумевшей нежитью, используя разнообразное оружие, включая огнестрельное и ближнего боя. В игре также будут доступны сотни талантов для создания уникальных персонажей с различными навыками.

Дата выхода игры в раннем доступе на PC пока не объявлена, и локализация на русский язык не планируется.