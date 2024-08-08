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Как новый закон России легализует майнинг криптовалют: что нужно знать

Майнинг в России станет полностью легальным с 1 ноября

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Согласно новому закону, подписанному президентом России, майнинг криптовалют официально признается легальным видом деятельности в стране. С 1 ноября вступят в силу новые правила, которые можно найти на официальном сайте правовых документов.

Майнинг в России станет полностью легальным с 1 ноября
Фото: flickr by Хорхе Франганильо, CC BY 2.0

Как сообщает агентство "Интерфакс", заниматься майнингом смогут только организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в реестре Министерства цифрового развития.

Граждане, занимающиеся добычей криптовалюты в рамках установленных лимитов потребления электроэнергии, не обязаны быть в реестре, но должны предоставлять информацию о своих доходах в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Также запрещается реклама цифровых валют.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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