Согласно новому закону, подписанному президентом России, майнинг криптовалют официально признается легальным видом деятельности в стране. С 1 ноября вступят в силу новые правила, которые можно найти на официальном сайте правовых документов.
Как сообщает агентство "Интерфакс", заниматься майнингом смогут только организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в реестре Министерства цифрового развития.
Граждане, занимающиеся добычей криптовалюты в рамках установленных лимитов потребления электроэнергии, не обязаны быть в реестре, но должны предоставлять информацию о своих доходах в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Также запрещается реклама цифровых валют.
В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.