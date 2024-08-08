Депутат Госдумы Денис Парфенов требует возобновления работы YouTube в России

Депутат Парфенов попросил Роскомнадзор вернуть доступ к YouTube в России

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Депутат Госдумы от Коммунистической партии Российской Федерации Денис Парфенов обратился с запросом к руководителю Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой обеспечить возобновление работы видеохостинга YouTube в России.

Фото: TG Александра Хинштейна is licensed under public domain

Парфенов считает, что замедление или блокировка сервиса не отвечает интересам граждан страны, поскольку открытые опросы показывают, что около 85% респондентов выступают против ограничений.

Он подчеркнул, что проблемы с доступом к YouTube в первую очередь затрагивают интересы обычных пользователей, которые используют платформу для образовательных программ, путешествий, кулинарии, спорта и других не связанных с сомнительной информацией тем. Более того, канал самого депутата также заблокирован на YouTube, поэтому рассматривать его как заинтересованное лицо из корыстных побуждений не имеет смысла.