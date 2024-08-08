Stray на Nintendo Switch: дата релиза и новые возможности для кошачьего приключения

Stray выходит на Nintendo Switch 19 ноября

0:41 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Сегодня, в День кошек, BlueTwelve Studio и Annapurna решили напомнить о себе и их приключении с усато-полосатым героем в игре Stray, которая теперь появится на новой платформе.

Фото: flickr.com by Craig Sunter, CC BY 2.0

Дата релиза для гибридной консоли была объявлена в трейлере. Напомним, что этот французский кошачий хит дебютировал на ПК два года назад, а год спустя стал доступен на PlayStation и Xbox. В игре рыжий кот с помощью маленького летающего дрона должен выбраться из неонового города, населенного роботами, и вернуться домой.

Stray выйдет на Nintendo Switch 19 ноября.