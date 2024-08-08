Stray на Nintendo Switch: дата релиза и новые возможности для кошачьего приключения

Сегодня, в День кошек, BlueTwelve Studio и Annapurna решили напомнить о себе и их приключении с усато-полосатым героем в игре Stray, которая теперь появится на новой платформе.
Дата релиза для гибридной консоли была объявлена в трейлере. Напомним, что этот французский кошачий хит дебютировал на ПК два года назад, а год спустя стал доступен на PlayStation и Xbox. В игре рыжий кот с помощью маленького летающего дрона должен выбраться из неонового города, населенного роботами, и вернуться домой.
Stray выйдет на Nintendo Switch 19 ноября.
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