Появилась комбинация карт для игры в "хомяка" или Hamster Kombat на 8-9 августа.
X Network 10 Million — раздел Specials
Gym Hamster — раздел Specials
Influencers — раздел PR and Team
Напомним, что правильно подобранная комбинация карточек приносит пользователю 5 миллионов TON. Чтобы из добыть, зайдите в раздел с картами, нажав кнопку Mine (обозначена картинкой с киркой) или "Комбо" в главном меню приложения. После этого вам откроется несколько категорий, в которых и предстоит разыскать нужные карты. Их нужно купить или повысить их уровень, пишет "СЭ".
В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.