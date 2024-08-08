Комбо для игры в "хомяка" на 8-9 августа

Новое комбо для Hamster Kombat на 8-9 августа

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Появилась комбинация карт для игры в "хомяка" или Hamster Kombat на 8-9 августа.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

X Network 10 Million — раздел Specials

Gym Hamster — раздел Specials

Influencers — раздел PR and Team

Напомним, что правильно подобранная комбинация карточек приносит пользователю 5 миллионов TON. Чтобы из добыть, зайдите в раздел с картами, нажав кнопку Mine (обозначена картинкой с киркой) или "Комбо" в главном меню приложения. После этого вам откроется несколько категорий, в которых и предстоит разыскать нужные карты. Их нужно купить или повысить их уровень, пишет "СЭ".