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Новая игра от российской студии, спонсируемая Epic Games, выйдет уже в сентябре

Игра Selfloss от студии Goodwin Games выйдет 12 сентября 2024 года

0:55
Видеоигры

Российская студия Goodwin Games объявила дату выхода своего нового приключенческого проекта Selfloss. Игра станет доступна с 12 сентября 2024 года на платформах PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch, а издателем выступит компания Maximum Entertainment.

Игра Selfloss от студии Goodwin Games выйдет 12 сентября 2024 года
Фото: unsplash.com by Caspar Rubin casparrubin, PDM

Сюжет игры сосредоточен вокруг старика Казимира, волхва, который стремится спасти мир, поклоняющийся китам, от загадочной Миазмы. В ходе приключений Казимир будет путешествовать как на лодке, так и пешком, решая головоломки и преодолевая различные препятствия при помощи своего посоха.

Разработка игры получила грант от компании Epic Games в 2021 году. В настоящее время демоверсии Selfloss уже доступны в Steam и PS Store.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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