Российская студия Goodwin Games объявила дату выхода своего нового приключенческого проекта Selfloss. Игра станет доступна с 12 сентября 2024 года на платформах PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch, а издателем выступит компания Maximum Entertainment.
Сюжет игры сосредоточен вокруг старика Казимира, волхва, который стремится спасти мир, поклоняющийся китам, от загадочной Миазмы. В ходе приключений Казимир будет путешествовать как на лодке, так и пешком, решая головоломки и преодолевая различные препятствия при помощи своего посоха.
Разработка игры получила грант от компании Epic Games в 2021 году. В настоящее время демоверсии Selfloss уже доступны в Steam и PS Store.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.