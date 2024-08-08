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CD Projekt RED ищет эксперта по мультиплееру для Project Orion — будущей части Cyberpunk 2077

CD Projekt RED запускает разработку многопользовательского режима для Project Orion

1:10
Видеоигры

Одной из ключевых особенностей, благодаря которой студия CD Projekt RED привлекла столько предзаказов на ролевую игру Cyberpunk 2077, стало обещание внедрить многопользовательский режим к релизу. Это обещание было озвучено директором студии и неоднократно повторялось в рекламных материалах.

CD Projekt RED запускает разработку многопользовательского режима для Project Orion
Фото: flickr.com by instacodez, PDM

Позже, когда стало очевидно, что многопользовательского режима на старте не будет, его пообещали добавить в будущем в виде дополнения. Однако, как известно, польская студия так и не реализовала этот режим, тем самым разочаровав тех, кто покупал игру именно ради мультиплеера.

Недавно внимательные игроки обнаружили интересную информацию: бостонское подразделение студии ищет специалиста по многопользовательским режимам для таинственного проекта Project Orion, который, по всей видимости, связан с разработкой второй части Cyberpunk 2077. Вакансия предполагает поиск лида для создания сетевой архитектуры, многопользовательских систем, поддержки серверов и внедрения новшеств.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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