CD Projekt RED ищет эксперта по мультиплееру для Project Orion — будущей части Cyberpunk 2077

Одной из ключевых особенностей, благодаря которой студия CD Projekt RED привлекла столько предзаказов на ролевую игру Cyberpunk 2077, стало обещание внедрить многопользовательский режим к релизу. Это обещание было озвучено директором студии и неоднократно повторялось в рекламных материалах.
Позже, когда стало очевидно, что многопользовательского режима на старте не будет, его пообещали добавить в будущем в виде дополнения. Однако, как известно, польская студия так и не реализовала этот режим, тем самым разочаровав тех, кто покупал игру именно ради мультиплеера.
Недавно внимательные игроки обнаружили интересную информацию: бостонское подразделение студии ищет специалиста по многопользовательским режимам для таинственного проекта Project Orion, который, по всей видимости, связан с разработкой второй части Cyberpunk 2077. Вакансия предполагает поиск лида для создания сетевой архитектуры, многопользовательских систем, поддержки серверов и внедрения новшеств.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.