Warner Bros. Discovery продаёт игровое подразделение после провала игры про "Отряд самоубийц"

Warner Bros. Discovery планирует развивать F2P-игры

Компания Warner Bros. Discovery опубликовала отчет за прошедший квартал, в котором сообщила о снижении выручки игрового подразделения на 41% по сравнению с предыдущим периодом. Причиной стала провальная игра Suicide Squad: Kill the Justice League.

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Несмотря на это, компания намерена продолжать развивать игровое направление, признавая, что владение крупными франшизами не гарантирует успех. Примером является успешный запуск Hogwarts Legacy в 2023 году, ставшей самой продаваемой игрой в США, и провал игры про Отряд Самоубийц в 2024 году.

Президент игр и стриминга Жан-Бриак Перретт заявил, что компания планирует развиваться в направлении условно-бесплатных игр (F2P), что стало одной из причин приобретения создателей файтинга MultiVersus.

В августе 2024 года появились слухи о планах компании продать долю своего игрового подразделения с возможным разделением прав на IP с покупателями.