Компания Warner Bros. Discovery опубликовала отчет за прошедший квартал, в котором сообщила о снижении выручки игрового подразделения на 41% по сравнению с предыдущим периодом. Причиной стала провальная игра Suicide Squad: Kill the Justice League.
Несмотря на это, компания намерена продолжать развивать игровое направление, признавая, что владение крупными франшизами не гарантирует успех. Примером является успешный запуск Hogwarts Legacy в 2023 году, ставшей самой продаваемой игрой в США, и провал игры про Отряд Самоубийц в 2024 году.
Президент игр и стриминга Жан-Бриак Перретт заявил, что компания планирует развиваться в направлении условно-бесплатных игр (F2P), что стало одной из причин приобретения создателей файтинга MultiVersus.
В августе 2024 года появились слухи о планах компании продать долю своего игрового подразделения с возможным разделением прав на IP с покупателями.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.