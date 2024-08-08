Студия Sunny Peak объявила, что рисованный музыкальный платформер Symphonia выйдет в конце 2024 года на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch с субтитрами на русском языке.
В мире Symphonia музыка является источником энергии и жизни, но после исчезновения основателей и их музыкантов между жителями возник раскол. Главному герою, таинственному музыканту Филимону, предстоит путешествовать с помощью скрипки и смычка, чтобы собрать новый оркестр и предотвратить наступление тишины. В игре не будет сражений — игроки будут перемещаться по уровням при помощи музыкальных инструментов.
Разработчики сосредоточились на музыке и уникальных персонажах, каждый уровень был нарисован вручную, а саундтрек записан парижским симфоническим оркестром.
В Steam уже доступно бесплатное демо Symphonia.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.