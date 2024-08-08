Новый шедевр от Sunny Peak: Symphonia порадует мир музыкой в конце 2024 года

Студия Sunny Peak анонсировала выход музыкального платформера Symphonia

0:59 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Студия Sunny Peak объявила, что рисованный музыкальный платформер Symphonia выйдет в конце 2024 года на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch с субтитрами на русском языке.

Фото: wikimapia by BobAnderson34, CC BY-SA 4.0

В мире Symphonia музыка является источником энергии и жизни, но после исчезновения основателей и их музыкантов между жителями возник раскол. Главному герою, таинственному музыканту Филимону, предстоит путешествовать с помощью скрипки и смычка, чтобы собрать новый оркестр и предотвратить наступление тишины. В игре не будет сражений — игроки будут перемещаться по уровням при помощи музыкальных инструментов.

Разработчики сосредоточились на музыке и уникальных персонажах, каждый уровень был нарисован вручную, а саундтрек записан парижским симфоническим оркестром.

В Steam уже доступно бесплатное демо Symphonia.