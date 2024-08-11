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Секреты Samsung Book 4 Ultra: что Apple не хочет, чтобы вы знали

Новый Samsung Book 4 Ultra: функции и первое сравнение с MacBook Pro
2:11
Видеоигры

На YouTube-канале "Не шарю!" провели тестирование новейшего Samsung Book 4 Ultra, сравнив его с конкурентом Apple MacBook Pro.

Новый Samsung Book 4 Ultra: функции и первое сравнение с MacBook Pro
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM

Samsung Book 4 Ultra построен в металлическом корпусе и сохраняет размеры предыдущей модели, но стал тяжелее на 100 граммов, при неизменном объеме батареи. Набор портов остался прежним, включая 3.5-миллиметровый аудиоразъем, USB-A 3.2, слот для MicroSD, Thunderbolt 4 и HDMI 2.1.

Клавиатура остаётся высококачественной, с хорошей подсветкой и удобной раскладкой, включая клавишу Ctrl. Однако тачпад не претерпел изменений и по-прежнему оставляет желать лучшего. Звучание устройства улучшилось, но всё ещё не дотягивает до уровня MacBook Pro 2021 года.

Экран получил антибликовое покрытие и новый сенсорный слой, который, хоть и не поддерживает стилус, улучшает общее взаимодействие с устройством. Цветопередача отличная, но присутствует ШИМ, вызывающий недовольство. Качество веб-камеры не улучшилось, и отсутствует качественный шумоподавляющий микрофон.

Процессор в Samsung Book 4 Ultra — это Intel Core Ultra 9 185H с высокой энергоэффективностью и поддержкой графики Intel Arc, но его производительность уступает i9 более новых поколений, что отражается в тестах. Видеокарта RTX 4070 с 8 ГБ памяти значительно улучшает графические возможности, особенно видно это в проектах DaVinci и играх с высоким разрешением.

Samsung Book 4 Ultra оснащен 64 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ SSD, обеспечивая отличную производительность в играх. Ноутбук заряжается до 50% за 30 минут, однако система охлаждения демонстрирует слабые результаты в стресс-тестах с высокими температурами и ограниченной мощностью видеокарты.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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