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Почему Apple убрала USB SuperDrive из продажи

Apple отменяет продажу внешних дисководов USB SuperDrive
1:04
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По информации портала 9to5Mac, Apple прекратила продажи своих внешних оптических приводов USB SuperDrive, предназначенных для чтения компакт-дисков на Mac-ноутбуках и компьютерах без встроенных дисководов.

Apple отменяет продажу внешних дисководов USB SuperDrive
Фото: flickr.com by Brandon Daniel, CC BY-SA 2.0

Эти устройства впервые появились на рынке в 2008 году вместе с MacBook Air, который стал первым ноутбуком Apple без дисковода. Спустя 16 лет, USB SuperDrive исчезли из официальных магазинов Apple, что, по мнению инсайдеров из 9to5Mac, связано с уменьшением спроса на компакт-диски.

Хотя официальные магазины больше не предлагают эти устройства, они все еще доступны у сторонних ритейлеров.

"Apple USB SuperDrive позволяет воспроизводить и записывать CD и DVD, что особенно удобно в дороге или в офисе. Это идеальное решение для просмотра DVD-фильмов, установки программного обеспечения, создания резервных копий и многого другого", — говорилось в описании продукта.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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