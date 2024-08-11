Секреты мощности PS5 Pro раскрыты: что скрывает Sony

PS5 Pro, несмотря на скромные обновления процессора и оперативной памяти, обещает удвоить производительность по сравнению с оригинальной PS5.
Это улучшение достигнуто благодаря технологии улучшения изображения PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), как поделился Мэтью Касселлс, основатель Alderon Games.
Благодаря PSSR, игры на PS5 Pro будут отображаться с высоким качеством и производительностью, поддерживая стабильные 60 кадров в секунду даже при активной трассировке лучей, с меньшим количеством размытия.
Важность апскейлинга остаётся высокой, особенно при использовании мощных игровых движков, таких как Unreal Engine 5, требующих этой функции.
Малые улучшения в CPU и RAM не станут сдерживающим фактором, так как большинство игр не достигают предела возможностей процессора.
Графические улучшения в PS5 Pro позволят запускать игры с высокими настройками и поддерживать частоту обновления экрана 120 Гц.
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