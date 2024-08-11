Секреты мощности PS5 Pro раскрыты: что скрывает Sony

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1:05
Видеоигры

PS5 Pro, несмотря на скромные обновления процессора и оперативной памяти, обещает удвоить производительность по сравнению с оригинальной PS5.

РS5 Pro: Новые возможности для современных игр и их разработчиков
Фото: flickr.com by Marco Verch, CC BY 2.0

Это улучшение достигнуто благодаря технологии улучшения изображения PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), как поделился Мэтью Касселлс, основатель Alderon Games.

Благодаря PSSR, игры на PS5 Pro будут отображаться с высоким качеством и производительностью, поддерживая стабильные 60 кадров в секунду даже при активной трассировке лучей, с меньшим количеством размытия.

Важность апскейлинга остаётся высокой, особенно при использовании мощных игровых движков, таких как Unreal Engine 5, требующих этой функции.

Малые улучшения в CPU и RAM не станут сдерживающим фактором, так как большинство игр не достигают предела возможностей процессора.

Графические улучшения в PS5 Pro позволят запускать игры с высокими настройками и поддерживать частоту обновления экрана 120 Гц.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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