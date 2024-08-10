Раздача графических карт на Gamescom: как получить свою

AMD и Asus готовят сюрпризы для посетителей Gamescom 2024

1:22 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

На выставке Gamescom прошлого года компания AMD анонсировала видеокарты Radeon RX 7800XT и RX 7700XT, а также обновление технологии FSR3 и специализированную версию Radeon RX 7900 XTX Avatar Edition. В этом году, хотя официальные события AMD на Gamescom ещё не объявлены, стало известно, что презентация пройдёт 23 августа.

Фото: wikipedia by MiNe, CC BY 2.0

Подтверждение о дате презентации поступило от представителей Asus, которые также сообщили, что на мероприятии AMD будет разыграна одна из их видеокарт.

В прошлом году AMD за неделю до Gamescom начала тизерить своё мероприятие под названием "Gaming Festival 2", в то время как в этом году подобных предварительных анонсов пока не появлялось.

Несмотря на подтверждённое участие AMD в Gamescom 2024, подробности о планируемых мероприятиях остаются неизвестными, однако существуют предположения о возможных новинках. Среди ожидаемых обновлений упоминаются мобильная графическая карта Radeon RX 7800M и новая серия процессоров Ryzen 9000X3D.