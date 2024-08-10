Недавно появилась информация о новом поколении игровой консоли Xbox. Согласно слухам, следующая модель от Microsoft должна поступить в продажу к концу 2026 года, опережая выход PlayStation 6. Обсуждаются также планы о создании портативной версии Xbox.
Журналист Jez Corden из Windows Central утверждает, что речь идет о двух отдельных продуктах: стационарной домашней консоли и мобильном устройстве.
Corden также выразил мнение, что в новом поколении Xbox возможно отменят платный доступ к онлайн-играм, чтобы стимулировать переход пользователей на новую систему.
Президент Xbox Сара Бонд заявила, что следующая модель консоли обеспечит значительный прирост производительности благодаря использованию нейронного процессора для работы с искусственным интеллектом. Ожидается, что подобные технологии будут реализованы и в PS5 Pro.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.