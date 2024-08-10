Первый взгляд: как Xbox планирует победить Sony с новыми технологиями

Microsoft готовит конкурента для PlayStation 6 и портативный Xbox

1:00 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Недавно появилась информация о новом поколении игровой консоли Xbox. Согласно слухам, следующая модель от Microsoft должна поступить в продажу к концу 2026 года, опережая выход PlayStation 6. Обсуждаются также планы о создании портативной версии Xbox.

Фото: Wikipedia by dronepicr, CC BY 2.0

Журналист Jez Corden из Windows Central утверждает, что речь идет о двух отдельных продуктах: стационарной домашней консоли и мобильном устройстве.

Corden также выразил мнение, что в новом поколении Xbox возможно отменят платный доступ к онлайн-играм, чтобы стимулировать переход пользователей на новую систему.

Президент Xbox Сара Бонд заявила, что следующая модель консоли обеспечит значительный прирост производительности благодаря использованию нейронного процессора для работы с искусственным интеллектом. Ожидается, что подобные технологии будут реализованы и в PS5 Pro.