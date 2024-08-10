AMD Ryzen 9000 разочаровывает: вот почему вы не должны их покупать

Результаты тестирования AMD Ryzen 9000: минимальные улучшения

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Новинка от AMD, процессоры Ryzen 9000, не оправдали ожиданий фанатов. Недавно проведенные независимые тесты выявили лишь 5% улучшение производительности по сравнению с предыдущими моделями, несмотря на использование передовых технологий, таких как Zen 5 и 4-нм процесс. Это стало разочарованием для пользователей, которые рассчитывали на значительный скачок в эффективности.

Фото: wikipediа by Chi Ho Chan, CC BY 2.0

В линейке Ryzen 9000X, включая Ryzen 7 9700X, производительность практически не превысила уровни старших моделей.

Даже интенсивный разгон и настройки оптимизации не принесли ожидаемых результатов. Энергопотребление и тепловыделение процессоров остались схожими с предыдущими поколениями, что также не добавило привлекательности новой серии.

Геймеры особенно остро почувствовали недостаток улучшений, ожидая более высокого прироста FPS в современных играх. Тесты в разрешении 1080p показали прибавку всего в 2-5% FPS. В играх, где ключевую роль играет производительность GPU, улучшения оказались практически незаметными.

Эксперты полагают, что основные проблемы заключаются в неоптимальной архитектуре и высокой стоимости новых процессоров.

Пользователи теперь надеются, что AMD сможет устранить текущие недостатки в последующих обновлениях или следующих моделях.

Это небольшое улучшение ставит под вопрос целесообразность покупки новых Ryzen 9000, особенно учитывая конкуренцию со стороны Intel.