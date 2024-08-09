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Взгляните на новый Pixel Watch 3: это что-то невероятное

Что нового в Pixel Watch 3: детали предстоящего релиза
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За неделю до запланированной на 13 августа презентации Google начали появляться утечки о характеристиках нового Pixel Watch 3.

Что нового в Pixel Watch 3: детали предстоящего релиза
Фото: PxHere is licensed under CC0 Public Domain

По информации Android Headlines, новые часы будут использовать тот же чипсет Qualcomm Snapdragon Wear 5100 и сопроцессор Cortex M33, что и их предшественник Pixel Watch 2. Конфигурация памяти останется неизменной: 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.

Одним из ключевых обновлений станет улучшенный дисплей с частотой обновления 60 Гц, что в два раза выше по сравнению с 30 Гц у предыдущей модели, обеспечивая более плавное отображение.

Дисплей будет динамически изменяться от 1 Гц в режиме постоянного отображения (Always-on Display) до 60 Гц при активном использовании, что должно помочь оптимизировать производительность и потребление энергии.

Тем не менее, сохранение того же процессора и увеличение яркости дисплея могут вызвать вопросы относительно продолжительности автономной работы устройства.

Согласно утечкам, емкость аккумулятора составит 307 мАч для стандартной модели и 425 мАч для увеличенной версии XL. Несмотря на обещания Google о 24-часовой работе для обеих моделей, значительных улучшений в автономности, видимо, не ожидается.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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