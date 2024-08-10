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Почему продажи PS5 падают, но Sony все равно в выигрыше

Общие продажи PS5 превысили 61 миллион, несмотря на спад в этом квартале
1:11
Видеоигры

Продажи консоли PlayStation 5 достигли 61 миллиона единиц. В последнем квартальном отчете за первый квартал 2024 года (с апреля по июнь) Sony отметила продажу 2.4 миллиона консолей.

Общие продажи PS5 превысили 61 миллион, несмотря на спад в этом квартале
Фото: flickr.com by Marco Verch, CC BY 2.0

Это показатель ниже, чем 3.3 миллиона единиц, проданных за аналогичный период прошлого года, однако общий объем продаж PS5 теперь составляет 61.7 миллиона.

Игровое подразделение Sony показало хорошие результаты: в сегменте "Игры и сетевые услуги" продажи увеличились на 12%, а операционная прибыль подросла на 32%.

Причинами роста Sony называет благоприятные валютные курсы, рост продаж игр собственной разработки и увеличение доходов от сервиса PlayStation Plus.

Несмотря на общий рост доходов, Sony отмечает снижение продаж оборудования, связанное с уменьшением количества проданных консолей. Компания скорректировала свой прогноз на 2024 год, ожидая увеличение на 3%.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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