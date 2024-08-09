Вот почему Apple никогда не откажется от Google в пользу Bing

Судья обвиняет Google в монополии: как это повлияет на соглашение с Apple

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Известно, что Google ежегодно выплачивает Apple миллиарды долларов за установку своего поисковика в качестве основного на устройствах Apple. Однако это сотрудничество может оказаться под угрозой после того, как судья Амит Мехта обвинил Google в монополизации рынка и подавлении конкурентов, включая Bing от Microsoft.

Фото: Flickr by Anthony Quintano, CC BY 2.0

Эдди Кью, вице-президент Apple по услугам, подчеркнул, что Google остаётся безальтернативным выбором для их устройств, что и объясняет продолжительное партнёрство между двумя компаниями.

Он также уточнил, что даже радикальное предложение от Microsoft о продаже всей компании не могло бы убедить Apple заменить Google на Bing как основной поисковик.

С 2018 года Microsoft неоднократно пыталась предложить Bing Apple, однако проблемы с качеством и точностью поиска не позволяли ей составить реальную конкуренцию Google.

Последний раз Microsoft пыталась убедить Apple в 2020 году, но щедрые ежегодные выплаты от Google делали все попытки конкурента бесперспективными.