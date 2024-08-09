Известно, что Google ежегодно выплачивает Apple миллиарды долларов за установку своего поисковика в качестве основного на устройствах Apple. Однако это сотрудничество может оказаться под угрозой после того, как судья Амит Мехта обвинил Google в монополизации рынка и подавлении конкурентов, включая Bing от Microsoft.
Эдди Кью, вице-президент Apple по услугам, подчеркнул, что Google остаётся безальтернативным выбором для их устройств, что и объясняет продолжительное партнёрство между двумя компаниями.
Он также уточнил, что даже радикальное предложение от Microsoft о продаже всей компании не могло бы убедить Apple заменить Google на Bing как основной поисковик.
С 2018 года Microsoft неоднократно пыталась предложить Bing Apple, однако проблемы с качеством и точностью поиска не позволяли ей составить реальную конкуренцию Google.
Последний раз Microsoft пыталась убедить Apple в 2020 году, но щедрые ежегодные выплаты от Google делали все попытки конкурента бесперспективными.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.