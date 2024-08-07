Ежедневное комбо в Hamster Kombat на 7-8 августа

Стало известно ежедневное комбо в Hamster Kombat на 7-8 августа

Игрокам Hamster Kombat раскрыли ежедневное комбо на 7-8 августа.

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Partnership program — раздел PR and Team

YouTube Gold Button — раздел Specials

Healthy nutrition hamster — раздел Specials

Чтобы открыть карту Partnership program, нужно прокачать Influensers (раздел PR and Team) до 7 уровня и карточку X (раздел PR and Team) до уровня 5.

Карта Youtube Gold Button прокачивается без условий и ограничений, как и Healthy nutrition hamster, сообщает "СЭ".

Чтобы вам досталась ежедневная награда за комбо (5 миллионов монет) все три карты нужно купить или прокачать. Для этого зайдите в раздел Mine (картинка с киркой) или нажмите на кнопку "Комбо" в главном меню, после этого разыщите нужные карты в одной из категорий.