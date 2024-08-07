Ежедневное комбо в Hamster Kombat на 7-8 августа

Игрокам Hamster Kombat раскрыли ежедневное комбо на 7-8 августа.
Partnership program — раздел PR and Team
YouTube Gold Button — раздел Specials
Healthy nutrition hamster — раздел Specials
Чтобы открыть карту Partnership program, нужно прокачать Influensers (раздел PR and Team) до 7 уровня и карточку X (раздел PR and Team) до уровня 5.
Карта Youtube Gold Button прокачивается без условий и ограничений, как и Healthy nutrition hamster, сообщает "СЭ".
Чтобы вам досталась ежедневная награда за комбо (5 миллионов монет) все три карты нужно купить или прокачать. Для этого зайдите в раздел Mine (картинка с киркой) или нажмите на кнопку "Комбо" в главном меню, после этого разыщите нужные карты в одной из категорий.
Ожесточённые бои накануне разгорелись возле Курской области на государственной границе. При этом в Харьковской области украинская активность весьма снижена.