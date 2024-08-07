Дата релиза Dragon Age: The Veilguard может совпасть с выходом артбука 30 октября

Dragon Age: The Veilguard выйдет 30 октября этого года

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После того как компания Electronic Arts объявила, что релиз RPG Dragon Age: The Veilguard запланирован на конец этого года, в интернете началось множество обсуждений и предположений о точной дате выхода игры.

Фото: Openverse by W10002, CC BY-SA 2.0

Наиболее близким к разгадке оказался портал TheGame. Они заметили, что на странице артбука игры указана дата начала его продажи — 30 октября этого года (и его цена составляет внушительные 50 долларов!). Это может свидетельствовать о том, что именно в этот день может выйти и сама игра.