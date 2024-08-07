После того как компания Electronic Arts объявила, что релиз RPG Dragon Age: The Veilguard запланирован на конец этого года, в интернете началось множество обсуждений и предположений о точной дате выхода игры.
Наиболее близким к разгадке оказался портал TheGame. Они заметили, что на странице артбука игры указана дата начала его продажи — 30 октября этого года (и его цена составляет внушительные 50 долларов!). Это может свидетельствовать о том, что именно в этот день может выйти и сама игра.
Ожесточённые бои накануне разгорелись возле Курской области на государственной границе. При этом в Харьковской области украинская активность весьма снижена.