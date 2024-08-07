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Директор Baldur's Gate 3 намекнул на грядущий проект студии, пообещав нечто грандиозное

Директор Baldur's Gate 3 намекнул на грядущий грандиозный проект студии

1:32
Видеоигры

Директор Baldur's Gate 3 и глава Larian, Свен Винке, намекнул на грядущий проект студии, пообещав нечто грандиозное.

Директор Baldur's Gate 3 намекнул на грядущий грандиозный проект студии
Фото: Openverse by Official GDC, CC BY 2.0

На праздновании первого юбилея Baldur's Gate 3, которое прошло на новом канале Larian на YouTube, Винке подчеркнул, как важны для разработчиков отзывы и поддержка игроков.

"Вы даже не представляете, сколько энергии мы черпаем из ваших откликов," — отметил он.

Он добавил, что "мы используем эту энергию, чтобы создать что-то новое, яркое и масштабное." Несмотря на то что пока нет конкретной информации о двух новых RPG, над которыми работает Larian, Винке уже упоминал о масштабах следующего проекта студии. В недавнем юбилейном интервью PC Gamer он отметил, что технологии, разработанные для Baldur's Gate 3 и предыдущих игр Divinity, предназначены для создания крупных проектов.

Однако, по словам Винке, до появления нового проекта пройдет какое-то время. Это неудивительно, учитывая, что между выходами Divinity: Original Sin 2 и Baldur's Gate 3 прошло шесть лет, а долгий период раннего доступа для BG3 составил лишь часть этого времени. Завершая своё сообщение, Винке добавил, что "когда проект будет готов, он вам точно понравится."

Учитывая успех Baldur's Gate 3, можно с уверенностью сказать, что следующий проект Larian также будет эпическим.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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