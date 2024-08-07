Продажи PlayStation 5 упали на 32%, но Sony зафиксировала рост доходов от игр на 12%

Sony продает 61 миллион PlayStation 5, но продажи снизились на 32%

2:11 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Sony продала более 61 миллиона консолей PlayStation 5 — это внушительная цифра, но на 32% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Фото: flickr.com by E-Games Bern, CC BY-NC-SA 2.0

В последнем финансовом отчете компания сообщила, что за последний квартал было продано 2,4 миллиона консолей PS5. Для сравнения, за аналогичный период 2023 года продажи составили 3,3 миллиона, а раньше — 4,5 миллиона.

Несмотря на снижение продаж консолей, Sony отметила общий рост доходов от игр на 12% в годовом исчислении, что привело к увеличению прибыли на 33%.

Этот рост был обусловлен увеличением доходов от продаж игр на 18% и доходов от сервисов на 25%, в основном благодаря подписке PS Plus.

Хотя Sony не раскрывает точное количество подписчиков PS Plus, компания сообщает о месячной активности пользователей в PlayStation Network. Сейчас этот показатель составляет 116 миллионов, что выше по сравнению с 108 миллионами год назад, но ниже, чем 118 миллионов в предыдущем квартале.

Продажи игр в единицах снизились на 5% в годовом исчислении, что, вероятно, связано с повышением цен на игры, что способствовало росту доходов и прибыли.

В этом квартале был выпущен эксклюзив для PS5 — Stellar Blade, который, по данным разработчика ShiftUp, к концу июня разошелся миллионным тиражом.

Другие заметные релизы включают Ghost of Tsushima: Director's Cut на ПК и расширение Destiny 2 — The Final Shape.

Для сравнения, Nintendo продала 2,1 миллиона консолей Switch за тот же период. Так что результат Sony достаточно хороший, особенно учитывая разницу в цене.

Microsoft также отметила снижение продаж Xbox на 42% в предыдущем квартале. Таким образом, падение продаж консолей наблюдается у всех крупных производителей.