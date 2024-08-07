Взрывное обновление 13.7 в "Мире кораблей": не пропустите летние бонусы

Авторы "Мира кораблей" выпустили обновление 13.7

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Авторы популярной игры "Мир кораблей" выпустили обновление 13.7, включающее новое событие "Наше лето", которое предлагает игрокам различные награды и возможности.

Фото: Вконтакте by Lesta Games, PDM

В рамках ивента будет три главы, каждая из которых будет открываться раз в неделю. Участники смогут зарабатывать временные жетоны через боевой пропуск, выполнение еженедельных заданий и ежедневные награды. Эти жетоны можно потратить на эксклюзивные предметы в разделе "Адмиралтейства".

Главной наградой первой главы станет американский корабль девятого уровня HALFORD в камуфляже "Громовая птица", который доступен в случайных наборах и премиум контейнере "Американская засада". Вторая глава предложит японский корабль Mika в "чарующем" камуфляже, а третья — корабль MAINE с "курортной" раскраской.

Обновление 13.7 также принесло улучшения в визуальном оформлении боевого пропуска, делая награды более заметными и привлекательными. В базовом боевом пропуске игроки могут получить 500 летних жетонов на 20 уровне и 1000 жетонов на 35 уровне. Основной наградой станет премиум контейнер "Сокровищница флота". Улучшенный пропуск предлагает ящики "Французская эскадра" и "Немецкая эскадра", а также 1000 и 2500 летних жетонов на различных уровнях.