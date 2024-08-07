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OneXPlayer удивила всех новой внешней видеокартой с передовой графикой AMD

OneXPlayer представила внешнюю видеокарту OneXGPU 2 с AMD Radeon RX 7800M

1:21
Видеоигры

Китайская компания OneXPlayer объявила о выпуске внешней видеокарты OneXGPU 2, которая будет оснащена мобильной версией графического ускорителя AMD Radeon RX 7800M на базе архитектуры Navi 32.

OneXPlayer представила внешнюю видеокарту OneXGPU 2 с AMD Radeon RX 7800M
Фото: wikipediа by RealCereal, CC BY 2.0

В 2023 году компания представила первое поколение OneXGPU с видеокартой Radeon RX 7600M XT, имеющей 8 ГБ видеопамяти, по цене $699 (около 60 тыс. рублей). Стоимость и дата выхода новой версии остаются неизвестными, однако сообщается, что OneXGPU 2 будет иметь порты OCuLink, 2xDisplayPort 2.0 и 2xHDMI 2.1. Важно отметить, что десктопная версия Radeon RX 7800 XT на базе Navi 32 обладает 16 ГБ видеопамяти GDDR6 и 256-битной шиной данных, что делает её мощным решением для высокопроизводительных задач.

Ожидается, что новая видеокарта OneXGPU 2 станет значительным шагом вперед по сравнению с предыдущей версией, предлагая пользователям более высокий уровень производительности.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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