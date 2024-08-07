Геймеры могут ознакомиться с геймплеем Warhammer 40,000: Space Marine 2

На сайте VidaExtra появился часовой видеоролик с геймплеем из бета-версии игры Warhammer 40,000: Space Marine 2. В представленном ролике можно ознакомиться с прохождением игры в одиночном и кооперативном режимах.
Видео демонстрирует боевые сцены и механику игры, позволяя игрокам получить представление о том, что их ожидает в полной версии. Space Marine 2, разработанная в жанре шутера от третьего лица, предлагает пользователям захватывающий игровой процесс, в котором они могут принять участие как в одиночку, так и в команде.
Официальный релиз игры назначен на 9 сентября 2024 года, и она будет доступна на платформах PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. В настоящее время игру можно предзаказать в цифровых магазинах, таких как Steam и PS Store.
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