VK Видео обходит YouTube в России: скачивания увеличились в 4,5 раза

Почему россияне переключились на VK Видео

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После того как в августе 2024 года пользователи начали жаловаться на замедление работы YouTube в России, скачивания приложения "VK Видео" возросли в 4,5 раза по сравнению со средними показателями. Об этом сообщили представители VK в разговоре с "РИА Новости".

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В российском App Store приложения отечественных платформ, таких как "VK Видео" и Rutube, обогнали YouTube по популярности в разделе бесплатных приложений. Они заняли второе и третье места соответственно, в то время как американский сервис оказался только на девятой позиции.