Приложение российского видеосервиса "VK Видео" вышло в лидеры по популярности в категории "Развлечения" на платформах App Store и Google Play в России.
Этот скачок интереса к сервису совпал с техническими проблемами, возникшими у американского YouTube. Затруднения с доступностью сервиса Google начались в июле, и к концу месяца скорость загрузки видео снизилась до такой степени, что комфортное использование стало невозможно.
Продолжающиеся проблемы и сложности с обходом ограничений заставили многих пользователей искать альтернативы. В результате, кроме "VK Видео", наблюдается рост популярности других местных платформ, включая RuTube, которое заняло второе место в той же категории в App Store.
Так, трудности YouTube привели к усилению позиций российских видеосервисов, которые теперь являются предпочтительными платформами для просмотра видео в России.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.