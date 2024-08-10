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YouTube теряет пользователей: "VK Видео" теперь на вершине

Приложение «VK Видео» становится лидером платформ в App Store и Google Play
1:00
Видеоигры

Приложение российского видеосервиса "VK Видео" вышло в лидеры по популярности в категории "Развлечения" на платформах App Store и Google Play в России.

Приложение «VK Видео» становится лидером платформ в App Store и Google Play
Фото: Pexels by freestocks.org, PDM

Этот скачок интереса к сервису совпал с техническими проблемами, возникшими у американского YouTube. Затруднения с доступностью сервиса Google начались в июле, и к концу месяца скорость загрузки видео снизилась до такой степени, что комфортное использование стало невозможно.

Продолжающиеся проблемы и сложности с обходом ограничений заставили многих пользователей искать альтернативы. В результате, кроме "VK Видео", наблюдается рост популярности других местных платформ, включая RuTube, которое заняло второе место в той же категории в App Store.

Так, трудности YouTube привели к усилению позиций российских видеосервисов, которые теперь являются предпочтительными платформами для просмотра видео в России.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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