Apple выпустила функцию, которая изменит ваше восприятие веб-браузера

Apple внедряет функцию блокировки всплывающих окон в Safari: Distraction Control

1:08 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Apple представила пятую бета-версию iOS 18 и macOS Sequoia для разработчиков, включая новую функцию в Safari под названием Distraction Control.

Фото: https://pxhere.com/ru/photo/844387 is licensed under CC0

Эта функция предназначена для блокировки всплывающих окон и других наслаиваемых элементов на веб-страницах, что улучшает пользовательский опыт при серфинге в интернете.

Distraction Control интегрирована в интерфейс Page Menu Safari, предоставляя опцию «Скрыть отвлекающие элементы». Пользователи могут вручную выбирать элементы на веб-страницах, которые они желают скрыть.

Выбор элементов осуществляется пользователем вручную, и настройки остаются активными при перезагрузке страницы, если не изменены сами скрытые элементы.

Например, если пользователь решит скрыть баннер GDPR или всплывающее окно с просьбой о согласии на использование файлов cookie, Distraction Control эффективно закроет эти окна. Однако стоит отметить, что функция не принимает и не отклоняет запросы на использование файлов cookie.