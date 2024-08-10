Apple представила пятую бета-версию iOS 18 и macOS Sequoia для разработчиков, включая новую функцию в Safari под названием Distraction Control.
Эта функция предназначена для блокировки всплывающих окон и других наслаиваемых элементов на веб-страницах, что улучшает пользовательский опыт при серфинге в интернете.
Distraction Control интегрирована в интерфейс Page Menu Safari, предоставляя опцию «Скрыть отвлекающие элементы». Пользователи могут вручную выбирать элементы на веб-страницах, которые они желают скрыть.
Выбор элементов осуществляется пользователем вручную, и настройки остаются активными при перезагрузке страницы, если не изменены сами скрытые элементы.
Например, если пользователь решит скрыть баннер GDPR или всплывающее окно с просьбой о согласии на использование файлов cookie, Distraction Control эффективно закроет эти окна. Однако стоит отметить, что функция не принимает и не отклоняет запросы на использование файлов cookie.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.