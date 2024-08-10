Не допустите уничтожения вашего телефона: советы, которые должен знать каждый

Как улучшить защиту вашего Android-смартфона: советы эксперта

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Эксперт в области информационной безопасности Сергей Вакулин поделился советами по усилению защиты Android-смартфонов от вирусных атак. Он подчеркнул значимость использования антивирусного программного обеспечения, рекомендуя как стандартные, так и специализированные антивирусные программы, включая разработки отечественных производителей.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

Вакулин предостерёг пользователей от загрузки приложений с сомнительных платформ. Он указал на риск заражения устройства вирусами через программы, не размещённые на официальных площадках типа Google Play или RuStore, подчёркивая важность использования исключительно проверенных источников.

Кроме того, эксперт развеял миф о том, что вирусы могут заразить устройство просто через посещение веб-сайта, уточнив, что вредоносные программы активируются лишь после их скачивания на устройство. Однако он также заметил, что полностью исключить риск инфекции нельзя из-за возможных ошибок в программном коде, разработанном создателями приложений.