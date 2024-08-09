Почему эти процессоры — идеальный выбор для вашей RTX 4070

Лучшие процессоры для NVIDIA RTX 4070: выбор от AMD и Intel

1:46 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Специалисты XDA-Developers подготовили рейтинг лучших процессоров для использования с видеокартой NVIDIA RTX 4070, включая продукты от AMD и Intel, что предоставляет выбор между различными ценовыми категориями и уровнями производительности.

Фото: wikipediа by Iosef Stalin, CC BY-SA 4.0

На вершине списка оказался AMD Ryzen 7 7800X3D с восьмью ядрами, шестнадцатью потоками и технологией 3D V-Cache, что обеспечивает превосходную производительность в играх.

Для тех, кто ищет более мощное решение, подойдет AMD Ryzen 9 7950X3D с 16 ядрами и 32 потоками, оптимальным для игр и профессиональных задач.

В сегменте бюджетных процессоров выделяется Intel Core i5-13400F, который предлагает хорошие показатели за разумную цену. Intel Core i5-13600K занимает позицию в среднем ценовом диапазоне, поддерживая DDR4 и предоставляя возможности для разгона.

К другим заметным моделям относятся AMD Ryzen 5 5600X и AMD Ryzen 5 7600, а также Intel Core i7-13700K, которые предлагают отличное соотношение цены и производительности.

Список завершает флагман Intel Core i9-13900K с высокими показателями производительности и возможностями для разгона, идеально подходящий для максимального использования возможностей RTX 4070 в различных приложениях.