Специалисты XDA-Developers подготовили рейтинг лучших процессоров для использования с видеокартой NVIDIA RTX 4070, включая продукты от AMD и Intel, что предоставляет выбор между различными ценовыми категориями и уровнями производительности.
На вершине списка оказался AMD Ryzen 7 7800X3D с восьмью ядрами, шестнадцатью потоками и технологией 3D V-Cache, что обеспечивает превосходную производительность в играх.
Для тех, кто ищет более мощное решение, подойдет AMD Ryzen 9 7950X3D с 16 ядрами и 32 потоками, оптимальным для игр и профессиональных задач.
В сегменте бюджетных процессоров выделяется Intel Core i5-13400F, который предлагает хорошие показатели за разумную цену. Intel Core i5-13600K занимает позицию в среднем ценовом диапазоне, поддерживая DDR4 и предоставляя возможности для разгона.
К другим заметным моделям относятся AMD Ryzen 5 5600X и AMD Ryzen 5 7600, а также Intel Core i7-13700K, которые предлагают отличное соотношение цены и производительности.
Список завершает флагман Intel Core i9-13900K с высокими показателями производительности и возможностями для разгона, идеально подходящий для максимального использования возможностей RTX 4070 в различных приложениях.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.