Самая тонкая память в мире: как Samsung меняет будущее мобильных устройств

Новая память LPDDR5X от Samsung: большая емкость в ультратонком исполнении

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Samsung объявила о запуске производства нового типа памяти LPDDR5X, которая превосходит предыдущие модели по скорости и емкости, сохраняя при этом ультратонкий дизайн.

Фото: Flickr by Micah Elizabeth Scott, CC BY-SA 2.0

Как отмечают в компании, новая память на 9% компактнее предыдущей версии и на 21% эффективнее отводит тепло. Этот продукт построен на 4-слойной структуре и доступен в модулях по 12 и 16 ГБ, изготавливаемых с использованием 12-нанометровой технологии.

Samsung подчеркивает, что такая инновация позволит производителям мобильной техники сокращать размеры устройств и улучшать вентиляцию.

Новая память оборудована оптимизированными печатными платами и современными эпоксидными составами, делая ее такой же тонкой, как ноготь.

В дальнейших планах Samsung — разработка памяти LPDDR5X с 6- и 8-слойной структурой для создания модулей на 24 и даже 32 ГБ. Это расширит применение памяти в игровых устройствах, требующих высокой производительности без увеличения их размеров.