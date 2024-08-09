Samsung объявила о запуске производства нового типа памяти LPDDR5X, которая превосходит предыдущие модели по скорости и емкости, сохраняя при этом ультратонкий дизайн.
Как отмечают в компании, новая память на 9% компактнее предыдущей версии и на 21% эффективнее отводит тепло. Этот продукт построен на 4-слойной структуре и доступен в модулях по 12 и 16 ГБ, изготавливаемых с использованием 12-нанометровой технологии.
Samsung подчеркивает, что такая инновация позволит производителям мобильной техники сокращать размеры устройств и улучшать вентиляцию.
Новая память оборудована оптимизированными печатными платами и современными эпоксидными составами, делая ее такой же тонкой, как ноготь.
В дальнейших планах Samsung — разработка памяти LPDDR5X с 6- и 8-слойной структурой для создания модулей на 24 и даже 32 ГБ. Это расширит применение памяти в игровых устройствах, требующих высокой производительности без увеличения их размеров.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.