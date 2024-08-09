Портативные консоли, которые делают Xbox и PlayStation ненужными

Лучшие портативные игровые устройства для путешествий

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Для энтузиастов мобильных игр портативные игровые консоли могут стать идеальным выбором. Хотя Xbox Series X/S и PlayStation 5 пользуются большой популярностью, их тяжело назвать удобными для переноски из-за значительного веса.

Фото: commons.wikimedia.org by Elvis untot, CC BY-SA 4.0

К счастью, сегодня на рынке представлено множество портативных альтернатив, от винтажных игровых систем до полноценных портативных игровых ПК. На основе таких устройств эксперты из TechRadar сформировали топ-5 лучших портативных консолей, подразделенных на категории для каждого типа пользователя:

Nintendo Switch OLED — лучшая портативная консоль с улучшенным OLED-экраном, более качественными динамиками и увеличенным объемом памяти.

Nintendo Switch Lite — лучший вариант для бюджетных покупателей, более компактный и доступный, идеален для детей или тех, кто стремится сэкономить.

Valve Steam Deck — топовый выбор для PC-геймеров, поддерживает библиотеку Steam, отлично подходит для игр в дороге.

Super Pocket — наилучший выбор для любителей ретро, этот компактный аппарат с дизайном в стиле GameBoy включает обширную коллекцию встроенных игр.

PlayStation Portal — лучшая консоль для стриминга игр, позволяет играть в игры с PlayStation 5 на расстоянии, имеет эргономичный дизайн.