RuTube бьет рекорды: почему россияне переходят на отечественный хостинг

Рост аудитории RuTube: что стоит за увеличением числа пользователей

1:26 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Российский видеохостинг RuTube отмечает значительный рост аудитории. Согласно данным Mediascope, в июне платформу ежедневно посещали 4.4 млн россиян старше 12 лет, что является удвоением показателей по сравнению с прошлым годом.

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Для сравнения, другие видеоплатформы также показали рост, но он оказался менее выраженным. Так, аудитория YouTube за последний год увеличилась на 9.4% до 55.6 млн пользователей, а ВКонтакте нарастила свою пользовательскую базу на 5%, достигнув 54.7 млн человек.

Эксперты предполагают, что одной из причин успеха RuTube стало наличие на платформе контента, который официально не доступен в России. Максим Рябыко из Ассоциации по защите авторских прав в интернете и Карен Казарян из Института исследований интернета указывают на появление фильмов и сериалов от киностудий и стриминговых сервисов, которые прекратили свою деятельность в России.

Алина Емкужева из патентного бюро Patentus отметила, что крупные киностудии, по всей видимости, не стали подавать жалобы на нарушение авторских прав, что позволяет RuTube сохранять пиратский контент на своей платформе.