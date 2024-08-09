RuTube бьет рекорды: почему россияне переходят на отечественный хостинг

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Рост аудитории RuTube: что стоит за увеличением числа пользователей

1:26
Видеоигры

Российский видеохостинг RuTube отмечает значительный рост аудитории. Согласно данным Mediascope, в июне платформу ежедневно посещали 4.4 млн россиян старше 12 лет, что является удвоением показателей по сравнению с прошлым годом.

Рост аудитории RuTube: что стоит за увеличением числа пользователей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для сравнения, другие видеоплатформы также показали рост, но он оказался менее выраженным. Так, аудитория YouTube за последний год увеличилась на 9.4% до 55.6 млн пользователей, а ВКонтакте нарастила свою пользовательскую базу на 5%, достигнув 54.7 млн человек.

Эксперты предполагают, что одной из причин успеха RuTube стало наличие на платформе контента, который официально не доступен в России. Максим Рябыко из Ассоциации по защите авторских прав в интернете и Карен Казарян из Института исследований интернета указывают на появление фильмов и сериалов от киностудий и стриминговых сервисов, которые прекратили свою деятельность в России.

Алина Емкужева из патентного бюро Patentus отметила, что крупные киностудии, по всей видимости, не стали подавать жалобы на нарушение авторских прав, что позволяет RuTube сохранять пиратский контент на своей платформе.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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