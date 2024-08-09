Galaxy M55s обещает быть лучшим: посмотрите, почему

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Новый Samsung Galaxy M55s: первые взгляды на характеристики и сертификации

1:25
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Недавно Samsung Galaxy M55s получил сертификацию BIS, а сегодня его обнаружили в базе данных Geekbench. Устройство с модельным номером SM-M558B, соответствующим данным сертификации, оснащено чипсетом Snapdragon 7 Gen 1, как и первоначальная модель Galaxy M55. В тестовом устройстве также было 8 ГБ оперативной памяти, что совпадает с базовой конфигурацией M55.

Новый Samsung Galaxy M55s: первые взгляды на характеристики и сертификации
Фото: Flickr by Kārlis Dambrāns, CC BY 2.0

В прошлом s-версии смартфонов Samsung часто получали улучшения в секторе камер и батарей. К примеру, Galaxy M31s и M30s были значительно улучшены по сравнению с их стандартными версиями.

Текущий Galaxy M55 оснащен основной камерой на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией изображения (OIS) и ультраширокоугольной камерой на 8 мегапикселей, в то время как фронтальная камера имеет редкие 50 мегапикселей. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку на 45 Вт.

Пока сертификации не раскрыли информацию о емкости батареи M55s, однако ожидается, что запуск устройства уже не за горами. Скоро мы сможем узнать больше.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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