Galaxy M55s обещает быть лучшим: посмотрите, почему

Недавно Samsung Galaxy M55s получил сертификацию BIS, а сегодня его обнаружили в базе данных Geekbench. Устройство с модельным номером SM-M558B, соответствующим данным сертификации, оснащено чипсетом Snapdragon 7 Gen 1, как и первоначальная модель Galaxy M55. В тестовом устройстве также было 8 ГБ оперативной памяти, что совпадает с базовой конфигурацией M55.
В прошлом s-версии смартфонов Samsung часто получали улучшения в секторе камер и батарей. К примеру, Galaxy M31s и M30s были значительно улучшены по сравнению с их стандартными версиями.
Текущий Galaxy M55 оснащен основной камерой на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией изображения (OIS) и ультраширокоугольной камерой на 8 мегапикселей, в то время как фронтальная камера имеет редкие 50 мегапикселей. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку на 45 Вт.
Пока сертификации не раскрыли информацию о емкости батареи M55s, однако ожидается, что запуск устройства уже не за горами. Скоро мы сможем узнать больше.
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