Qualcomm против Apple: кто выиграет эту войну процессоров

В интернете опубликованы результаты тестирования новейшего мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, проведенные в бенчмарке Geekbench.
В тесте на одно ядро новый чип заработал 2884 очка, а в тесте на множество ядер — 8840 очков. Для сравнения, предыдущая модель Snapdragon 8 Gen 3 показала результаты в 2226 и 6917 очков соответственно.
При этом, в сравнении с Apple A17 Pro показатели Snapdragon 8 Gen 4 выглядят менее впечатляюще. Apple A17 Pro превзошел новинку Qualcomm в одноядерном тесте с результатом 2915 очков, хотя в многоядерном тесте Snapdragon 8 Gen 4 заметно опережает с 8840 против 7222 у A17 Pro.
Возникает вопрос, сможет ли Snapdragon 8 Gen 4 составить конкуренцию будущему процессору Apple A18 Pro. Но уже сейчас становится очевидно, что новый чип Qualcomm обладает значительной производительностью.
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