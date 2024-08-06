До 17 ключей в день теперь могут получать пользователи Hamster Kombat

Пользователям популярной игры Hamster Kombat открылась возможность получать до 17 ключей каждый день.
Это одно из обновлений "Хомячка".
Игроки знают, что один из ключей можно получить, пройдя мини-игру. Теперь остальные 16 есть в четырех мобильных играх внутри Hamster Kombat.
Информации о том, какую функцию будут выполнять эти ключи, пока нет, однако создатели игры напомнили о том, что каждый из них — ценный актив, пишет "СЭ".
Напомним, что Hamster Kombat — криптовалютная компьютерная игра в жанре кликера. Её основали внутри Telegram на блокчейне TON.
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