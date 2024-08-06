До 17 ключей в день теперь могут получать пользователи Hamster Kombat

Игроки Hamster Kombat смогут получать до 17 ключей ежедневно

0:41 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Пользователям популярной игры Hamster Kombat открылась возможность получать до 17 ключей каждый день.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева

Это одно из обновлений "Хомячка".

Игроки знают, что один из ключей можно получить, пройдя мини-игру. Теперь остальные 16 есть в четырех мобильных играх внутри Hamster Kombat.

Информации о том, какую функцию будут выполнять эти ключи, пока нет, однако создатели игры напомнили о том, что каждый из них — ценный актив, пишет "СЭ".

Напомним, что Hamster Kombat — криптовалютная компьютерная игра в жанре кликера. Её основали внутри Telegram на блокчейне TON.