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До 17 ключей в день теперь могут получать пользователи Hamster Kombat

Игроки Hamster Kombat смогут получать до 17 ключей ежедневно

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Видеоигры

Пользователям популярной игры Hamster Kombat открылась возможность получать до 17 ключей каждый день.

Игроки Hamster Kombat смогут получать до 17 ключей ежедневно
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева

Это одно из обновлений "Хомячка".

Игроки знают, что один из ключей можно получить, пройдя мини-игру. Теперь остальные 16 есть в четырех мобильных играх внутри Hamster Kombat.

Информации о том, какую функцию будут выполнять эти ключи, пока нет, однако создатели игры напомнили о том, что каждый из них — ценный актив, пишет "СЭ".

Напомним, что Hamster Kombat — криптовалютная компьютерная игра в жанре кликера. Её основали внутри Telegram на блокчейне TON.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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