Новые санкции США: запрет на IT-услуги и программное обеспечение для России

США объявили о запрете на IT-услуги и программное обеспечение для России

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В рамках ужесточения санкций против России Министерство финансов США объявило о запрете на предоставление ряда услуг в области программного обеспечения и информационных технологий.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Новое определение (E.O.) 14071, принятое в консультации с Государственным департаментом, вводит запрет на услуги IT-консультирования и проектирования для всех лиц в России, а также на услуги IT-поддержки и облачные сервисы для программного обеспечения, включая промышленное ПО.

Запрет вступает в силу 12 сентября, что может привести к прекращению работы множества сервисов, включая Google (в том числе и электронную почту), Figma, Adobe и другие программы.