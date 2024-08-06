В рамках ужесточения санкций против России Министерство финансов США объявило о запрете на предоставление ряда услуг в области программного обеспечения и информационных технологий.
Новое определение (E.O.) 14071, принятое в консультации с Государственным департаментом, вводит запрет на услуги IT-консультирования и проектирования для всех лиц в России, а также на услуги IT-поддержки и облачные сервисы для программного обеспечения, включая промышленное ПО.
Запрет вступает в силу 12 сентября, что может привести к прекращению работы множества сервисов, включая Google (в том числе и электронную почту), Figma, Adobe и другие программы.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.