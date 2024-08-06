Kingdom Come: Deliverance 2: показ геймплея и новости на Gamescom 2024

Новый геймплей Kingdom Come: Deliverance 2 покажут на Gamescom 2024

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Разработчик Warhorse Studios официально подтвердил своё участие в грядущей крупной игровой выставке gamescom 2024. На мероприятии студия представит играбельную демоверсию ролевого экшена с открытым миром Kingdom Come: Deliverance 2. Для тех, кто не сможет посетить выставку, Warhorse подготовит показ более 20 минут геймплея сиквела, который состоится 21 августа.

Фото: geograph.org.uk by Peter Trimming, CC BY-SA 2.0

Кроме того, команда студии обещает в течение всего мероприятия делиться различными новостями, в том числе, возможно, анонсом даты релиза Kingdom Come: Deliverance 2. Ознакомьтесь с полным расписанием презентаций, которые Warhorse приготовила для gamescom 2024.

Выпуск Kingdom Come: Deliverance 2 намечен на этот год для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.