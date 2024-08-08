Зарядка ночью может быть опасной для вашего смартфона — узнайте как избежать

Как продлить срок службы вашего смартфона: советы экспертов

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Россиянам предоставили советы о повседневных действиях, которые могут нанести вред смартфону и уменьшить его продолжительность службы.

Фото: PxHere by Alan Levine, CC BY 2.0

Технический директор сервиса Павербанки, МТС Юрент Илья Казаков поделился информацией о распространенных ошибках в использовании смартфонов, влияющих на их износ. Основная ошибка заключается в постоянной зарядке телефона до 100%. Казаков пояснил, что аккумуляторы современных смартфонов проектируются для определенного количества циклов зарядки, и для продления их срока службы рекомендуется поддерживать заряд между 20% и 80%, делая полную зарядку лишь раз в месяц.

Еще одна ошибка — это полная разрядка аккумулятора до нуля, что было актуально для старых никелевых батарей, но вредно для современных литиевых. "Полная разрядка литиевых аккумуляторов может ускорить их износ", — отмечает Казаков.

Казаков также предупреждает о рисках зарядки телефона ночью или во время активного использования, что может привести к перегреву и излишнему напряжению батареи. Он советует не оставлять смартфон в чехле во время зарядки и избегать его использования в этот период. Кроме того, Казаков настоятельно рекомендует использовать только оригинальные зарядные устройства и кабели, чтобы избежать перегрева и неэффективной зарядки.