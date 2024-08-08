Превратите свой старый ПК в монстра для игр с новым режимом Lossless Scaling

Подробности о новом режиме увеличения FPS от Lossless Scaling

1:12 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Lossless Scaling готовится к значительному апдейту, который включает новый режим повышения частоты кадров до 4x.

Фото: flickr.com by Sergey Galyonkin from Raleigh, USA, CC BY-SA 2.0

Недавно на YouTube был опубликован видеоролик, демонстрирующий этот режим. Для более детального ознакомления с улучшениями рекомендуется посетить официальный сервер Lossless Scaling в Discord, где можно посмотреть видео с игрой Cyberpunk 2077, ясно показывающее работу режима 4x FPS.

Бета-тестеры отмечают, что задержка в новом режиме соответствует уровню 2x FPS, обеспечивая плавность и комфорт большинства игр при высоком исходном фреймрейте.

С момента своего выпуска, утилита Lossless Scaling продемонстрировала заметный прогресс. Версия 2.1, выпущенная в июне, ввела режим 3x FPS, который утроил частоту кадров, и включила улучшения производительности, которые оптимизировали режим 2x FPS по сравнению с предыдущими выпусками.

Также были сделаны изменения для случаев, когда финальная частота кадров превышает частоту обновления экрана.