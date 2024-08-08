Lossless Scaling готовится к значительному апдейту, который включает новый режим повышения частоты кадров до 4x.
Недавно на YouTube был опубликован видеоролик, демонстрирующий этот режим. Для более детального ознакомления с улучшениями рекомендуется посетить официальный сервер Lossless Scaling в Discord, где можно посмотреть видео с игрой Cyberpunk 2077, ясно показывающее работу режима 4x FPS.
Бета-тестеры отмечают, что задержка в новом режиме соответствует уровню 2x FPS, обеспечивая плавность и комфорт большинства игр при высоком исходном фреймрейте.
С момента своего выпуска, утилита Lossless Scaling продемонстрировала заметный прогресс. Версия 2.1, выпущенная в июне, ввела режим 3x FPS, который утроил частоту кадров, и включила улучшения производительности, которые оптимизировали режим 2x FPS по сравнению с предыдущими выпусками.
Также были сделаны изменения для случаев, когда финальная частота кадров превышает частоту обновления экрана.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.