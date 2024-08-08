Расследование Министерства юстиции: покупка Run может обернуться для NVIDIA проблемами

Министерство юстиции США начало расследование по поводу покупки NVIDIA стартапа Run, специализирующегося на разработке программного обеспечения для управления кластерами GPU.
В мае NVIDIA приобрела израильскую компанию Run за $700 млн. Run создала платформу, которая оптимизирует использование графических процессоров, что потенциально могло бы снизить спрос на чипы самой NVIDIA.
Министерство юстиции также проверяет, не собирается ли NVIDIA "похоронить" технологии Run, которые могут уменьшить потребность в GPU для ИИ-проектов.
Эта платформа позволяет эффективно распределять вычислительные ресурсы, предотвращая ошибки памяти и ускоряя процесс обучения ИИ-моделей. Эксперты полагают, что покупка Run могла быть нацелена на сокращение конкуренции и сохранение доминирующего положения NVIDIA на рынке ИИ-чипов.
Представитель NVIDIA заявил, что компания строго соблюдает законы и предоставляет свои решения для использования в любых облачных и корпоративных средах. Он подчеркнул, что успех NVIDIA обусловлен её заслугами и инновациями, а не скупкой стартапов.
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