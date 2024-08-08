Генеральный директор Intel нашел утешение в Библии после катастрофы

Компания Intel оказалась в центре внимания после резкого падения стоимости акций на 30% за сутки, что привело к снижению капитализации на $23 млрд.
В ответ на кризис генеральный директор компании Пэт Гелсинджер опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X цитату из Библии, выражая свои чувства и мысли по этому поводу.
Цитата из книги Притчей гласила: "Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево; удали ногу твою от зла".
Это неожиданное обращение к религиозному тексту, вероятно, отражает его попытку найти поддержку в трудные времена для компании.
Напомним, что ситуация усугубилась после публикации финансового отчета, который показал неутешительные результаты.
Вслед за этим падением Intel объявила о планах по сокращению нескольких тысяч сотрудников, чтобы снизить расходы и поддержать бизнес в условиях финансового кризиса.
Ожесточённые бои накануне разгорелись возле Курской области на государственной границе. При этом в Харьковской области украинская активность весьма снижена.