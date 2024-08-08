Генеральный директор Intel нашел утешение в Библии после катастрофы

Резкое снижение стоимости акций Intel и планы по сокращению сотрудников

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Компания Intel оказалась в центре внимания после резкого падения стоимости акций на 30% за сутки, что привело к снижению капитализации на $23 млрд.

Фото: wikipediа by Oligopolism, PDM

В ответ на кризис генеральный директор компании Пэт Гелсинджер опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X цитату из Библии, выражая свои чувства и мысли по этому поводу.

Цитата из книги Притчей гласила: "Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево; удали ногу твою от зла".

Это неожиданное обращение к религиозному тексту, вероятно, отражает его попытку найти поддержку в трудные времена для компании.

Напомним, что ситуация усугубилась после публикации финансового отчета, который показал неутешительные результаты.

Вслед за этим падением Intel объявила о планах по сокращению нескольких тысяч сотрудников, чтобы снизить расходы и поддержать бизнес в условиях финансового кризиса.