Финансовый взлёт Apple: узнайте, что подтолкнуло рост выручки на 5%

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Выручка Apple выросла на 5% благодаря сильным продажам iPad

1:16
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Apple объявила, что финансовые результаты за третий квартал превзошли ожидания Уолл-стрит, с общим ростом выручки на 5%.

Выручка Apple выросла на 5% благодаря сильным продажам iPad
Фото: wikipediа by Yutaka Tsutano, CC BY 2.0

Существенный вклад в этот рост внесли продажи iPad, которые увеличились с $5.8 млрд до $7.2 млрд в годовом исчислении. Однако доход от продаж iPhone снизился с $39.7 млрд до $39.3 млрд.

Несмотря на это снижение, iPhone остается ключевым продуктом Apple, за которым следуют сервисы, такие как iCloud, Apple TV+ и Apple Music, с ростом выручки до $24.2 млрд по сравнению с $21.2 млрд в прошлом году.

Основной причиной замедления продаж iPhone стал китайский рынок, где доход снизился с $15.8 млрд до $14.7 млрд.

Снижение продаж iPhone второй квартал подряд усиливает давление на стратегию Apple в области генеративного ИИ. Компания активно инвестирует в развитие Apple Intelligence и перераспределяет ресурсы для поддержки ИИ.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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