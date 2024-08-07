Новая Half-Life без VR: раскрыты шокирующие детали проекта White Sands

Новая игра от Valve: что скрывается за названием White Sands

1:08 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Недавнее упоминание актрисой озвучки Наташи Чандель проекта Valve в своем резюме вызвало бурные обсуждения среди геймеров. Игра под названием White Sands привлекла особое внимание.

Фото: flickr.com by Dota 2 The International, CC BY 2.0

Пользователи Reddit предположили, что White Sands может быть кодовым названием новой Half-Life, так как оно ассоциируется с исследовательским комплексом "Черная Меза" из вселенной игры.

Блогер Тайлер Маквикер, известный своими инсайдами о Valve, утверждает, что White Sands — это проект с кодовым названием hlx. По его словам, эта игра является новой частью серии Half-Life, но без ориентации на VR. Маквикер уверяет, что его информация достоверна и подтверждена.

Датамайнеры также нашли упоминания о новой игре в коде Counter-Strike 2 и Dota 2, начиная с марта 2021 года. Эти упоминания включают управление персонажем в костюме H. E.V., добавление существ из мира Зен и симуляцию транспортных средств.