Создатель Dead Space назвал причины провала игры The Callisto Protocol

Глен Скофилд рассказал о причинах провала The Callisto Protocol

1:09 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

В недавнем интервью для YouTube-канала Dan Allen Gaming, создатель Dead Space Глен Скофилд рассказал о неудаче The Callisto Protocol. Он отметил, что проблемы начались еще на стадии разработки.

Фото: commons.wikimedia.org by FR, CC BY-SA 4.0

Сложности возникли из-за множества факторов, включая пандемию коронавируса, молодую студию, которая еще не сработалась, создание новой интеллектуальной собственности, необходимость адаптации к новым консолям PS5 и Xbox Series, а также использование нового движка.

В последний год команда испытала значительное давление со стороны руководства, что привело к сокращению времени на разработку. Из-за этого из финальной версии игры были удалены несколько боссов и типов противников.

У Скофилда были идеи для сиквела, в котором он планировал "убить" главного героя Джейкоба Ли, а затем неожиданно вернуть его в середине игры. Однако в октябре 2023 года Скофилд покинул созданную им студию Striking Distance и теперь работает над новым проектом, подробности которого он обещает раскрыть в будущем.