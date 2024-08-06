Создатель Dead Space назвал причины провала игры The Callisto Protocol

В недавнем интервью для YouTube-канала Dan Allen Gaming, создатель Dead Space Глен Скофилд рассказал о неудаче The Callisto Protocol. Он отметил, что проблемы начались еще на стадии разработки.
Сложности возникли из-за множества факторов, включая пандемию коронавируса, молодую студию, которая еще не сработалась, создание новой интеллектуальной собственности, необходимость адаптации к новым консолям PS5 и Xbox Series, а также использование нового движка.
В последний год команда испытала значительное давление со стороны руководства, что привело к сокращению времени на разработку. Из-за этого из финальной версии игры были удалены несколько боссов и типов противников.
У Скофилда были идеи для сиквела, в котором он планировал "убить" главного героя Джейкоба Ли, а затем неожиданно вернуть его в середине игры. Однако в октябре 2023 года Скофилд покинул созданную им студию Striking Distance и теперь работает над новым проектом, подробности которого он обещает раскрыть в будущем.
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