Rockstar готовит фанатам сюрприз: в GTA 6 может появиться редактор модов

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Rockstar Games разрабатывает инструменты моддинга в GTA 6

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Видеоигры

Компания Rockstar Games разрабатывает проект под названием ROME (Rockstar Online Modding Tools), который представляет собой редактор пользовательских модификаций для игр, сообщил создатель сервера FiveM для Grand Theft Auto Online.

Rockstar Games разрабатывает инструменты моддинга в GTA 6
Фото: Виктория Гусакова Pravda.Ru

Один из бывших создателей FiveM рассказал, что Rockstar планирует интегрировать инструменты для создания модов в свои игры, сделав их доступными также для консольных версий. Осенью 2024 года моддинг-редактор будет протестирован в игре GTA 5, а его расширенная версия станет частью ожидаемой GTA 6.

Это свидетельствует о стремлении компании расширить возможности для сообщества игроков, предоставив им больше инструментов для создания и кастомизации игрового контента.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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