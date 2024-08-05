Что известно о Dragon Age: The Veilguard? Дата релиза, платформы и новинки от BioWare

Electronic Arts объявила дату выхода Dragon Age: The Veilguard

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Согласно последнему финансовому отчету Electronic Arts, релиз Dragon Age: The Veilguard запланирован на третий квартал текущего финансового года, который охватывает период с 1 октября по 31 декабря 2024 года. Ранее компания сообщала о планах выпустить игру осенью, однако запуск в конце сентября теперь кажется маловероятным.

Фото: Openverse by W10002, CC BY-SA 2.0

Эта информация подтверждает ранее озвученные предположения Джеффа Грабба о возможном релизе в октябре. Хотя могут возникнуть небольшие задержки для доработки, сам факт, что Electronic Arts подтвердили выход игры в этом календарном году, является обнадеживающим.

Dragon Age: The Veilguard будет доступна на ПК, PS5 и Xbox Series. BioWare обещает объявить точную дату выхода в августе и представить новый геймплей, а также планы по дополнительным обновлениям. Ожидается, что эта информация будет раскрыта на мероприятии Gamescom Opening Night Live 20 августа, с дополнительными деталями, которые появятся в ходе самой выставки.